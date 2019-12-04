ارتفاع في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الأربعاء 62.19 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 8 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 62.11 دولار أمريكي.