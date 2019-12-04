فرص لهطول أمطار على بعض المناطق .. وتعمق المنخفض المداري شرق بحر العرب

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم محافظات السلطنة.

وأشارت الأرصاد إلى تعمق المنخفض المداري شرق بحر العرب الى منخفض مداري عميق بسرعة رياح حول المركز بين 28 و32 عقدة مع استمرار حركته باتجاه غرب/شمال غرب نحو وسط بحر العرب.

وأوضحت أن الطقس صحو إلى غائم جزئيًا على محافظتي مسندم وشمال الباطنة مع فرص لأمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 26/ 18 وفي مدينة صلالة 30 / 23 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 30 درجة في صلالة وأدناها 5 درجات في جبل شمس .