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بن علوي يبحث مع الرئيس الإيراني تطورات المنطقة

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

بن علوي يبحث مع الرئيس الإيراني تطورات المنطقة

 

طهران - العمانية

استقبل فخامة الرئيس الإيراني حسن روحاني بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة الإيرانية طهران أمس معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الذي يزور طهران حاليا.

وخلال المقابلة نقل معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- إلى الرئيس الإيراني وتمنيات جلالته له بالصحة والعافية وإلى الشعب الإيراني بدوام التقدم والازدهار. من جانبه حمّل الرئيس الإيراني معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وتمنياته الصادقة لجلالته بالصحة والعافية وللشعب العماني باطراد التقدم. وتمّ خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات والأمور ذات الاهتمام المشترك وآخر التطوّرات في المنطقة.

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