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مناقشة خطط اللجان الدائمة في "الشورى" تمهيدا لإحالتها إلى مكتب المجلس

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

مناقشة خطط اللجان الدائمة في "الشورى" تمهيدا لإحالتها إلى مكتب المجلس

 

مسقط - الرؤية
عقدت اللجان الدائمة بمجلس الشورى، صباح أمس الإثنين، اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019-2023)؛ وذلك لمناقشة خطط عملها وبرامجها التنفيذية لدور الانعقاد السنوي الحالي؛ تمهيدا لإحالتها إلى مكتب المجلس لإقرارها في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
ويأتي ذلك عملًا بأحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية بالمجلس. وعقدت كل من اللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة، اجتماعاتها لدور الانعقاد السنوي الأول برئاسة أصحاب السعادة رؤساء اللجان، وبحضور أعضائها؛ وذلك لمناقشة مقترحات خطط عملها وبرامجها التنفيذية التي ستعكف على دراستها ومناقشتها خلال الدور الحالي، وبما يتناسب مع قضايا المجتمع ومستجدات المرحلة الحالية والمقبلة.
واستعرضتْ اللجان أبرز الأعمال التي نفذتها خلال الفترة السابقة من حيث الدراسات التي عكفت عليها خلال أدوار انعقاد المجلس الأربعة، ومشاريع القوانين ومشاريع الاتفاقيات ومقترحات مشاريع القوانين والرغبات المبداة والبيانات الوزارية، إضافة لتقارير اللجان ومقترحات الأعضاء ورسائل المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأبرز الجلسات الحوارية والعروض المرئية والاستضافات التي قامت بها اللجان خلال الفترة الماضية؛ ومنها: الاستماع إلى مرئيات المعنيين وملاحظاتهم حول مختلف الموضوعات، والتي ستساعدهم في بناء خطط عملهم لهذه الفترة.
واستعرضتْ اللجان الدائمة بالمجلس خلال اجتماعاتها أبرز المستجدات المحلية ذات العلاقة باختصاصات اللجان الدائمة، والتي تلامس اهتمامات المجتمع في مختلف المجالات.

 

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