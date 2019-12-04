دوق كامبريدج يزور قاعدة مسندم البحرية والسفينة "الراسخ"

مسندم - الرؤية

قامَ صاحبُ السُّمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج، بزيارة إلى قاعدة مسندم البحرية بمحافظة مسندم؛ وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى السلطنة؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله القاعدة اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، وعدد من كبار الضباط، كما كان في الاستقبال سعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

ورحَّب اللواءُ الرُّكن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بسمو الأمير وليام، متمنيًا له زيارة طيبة، ثم استمع الضيف إلى إيجاز عن المهام والواجبات الوطنية التي تضطلع بها قاعدة مسندم البحرية، ودورها الرائد في مراقبة وتنسيق عبور السفن وناقلات النفط العالمية وإرشادها عبر مضيق هرمز الإستراتيجي، كما قام دوق كامبريدج الأمير ويليام بزيارة سفينة البحرية السلطانية العمانية "الراسخ"، واستمع إلى إيجاز عن الأدوار والإسناد التنسيقي لأسطول البحرية السلطانية العمانية مع بحريات دول الإقليم، خاصة تلك الأدوار المتعلقة بالتنسيق المشترك تجاه تأمين خطوط الملاحة الدولية، فضلاً عن الأعمال الإنسانية التي تسهم بها سفن البحرية السلطانية العمانية في المنطقة كأعمال الدعم الملاحي والإسناد الفني وعمليات البحث والإنقاذ.