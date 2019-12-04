رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد دورة الدفاع الوطني بالبحرين

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي الدُّكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، أمس، وفد دورة الدفاع الوطني رقم (2) بمملكة البحرين؛ وذلك في إطار زيارته الحالية للسلطنة.

ورحَّب مَعَالي الدُّكتور رئيس المجلس بالوفد، مُنوها معاليه بالعلاقات الوطيدة التي تربط السلطنة بمملكة البحرين. وأكد معاليه الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتطوير الشورى في السلطنة، مُستعرِضا معاليه مراحل التطبيق المؤسسي للشورى وتطورها لمواكبة تطلعات أبناء السلطنة في كل مرحلة تنموية من مراحل النهضة المباركة. من جانبه، عبر اللواء الركن بحري الدكتور عبدالله بن سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني بمملكة البحرين رئيس الوفد، عن شكره وتقديره لمعالي الدكتور رئيس المجلس على حسن الاستقبال، معربا عن سعادة الوفد بهذه الزيارة التي أتاحت لهم التعرف على مهام واختصاصات مجلس الدولة وآلية عمله. حضر المقابلة المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، والمكرم الدكتور راشد بن سالم البادي، والمكرم سالم بن ناجم الغيلاني. وشاهد الوفد الزائر فيلما وثائقيا عن مجلس الدولة، كما تجول في مبنى المجلس وتعرف على مرافقه المختلفة.