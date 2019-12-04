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المعولي يستقبل وفد "الدفاع الوطني" بالبحرين

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:32 ص بتوقيت مسقط

المعولي يستقبل وفد "الدفاع الوطني" بالبحرين

مسقط - العمانية

استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، أمس، بمقر المجلس، وفدَ دورة الدفاع الوطني رقم (2) بمملكة البحرين الشقيقة.

ورحَّب سعادة رئيس المجلس بالوفد البحريني، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورها، كما تمَّ بحث أوجه التعاون القائم بين السلطنة ومملكة البحرين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتطرق سعادته إلى الأدوار التي يمارسها مجلس الشورى في مختلف الجوانب التشريعية والرقابية ومساهمته الفاعلة في التعامل مع العديد من القضايا المجتمعية؛ من خلال ممارسته للصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له، والتي نصَّ عليها النظام الأساسي للدولة، إضافة لمشاركات المجلس في مختلف المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.

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