مراكز متقدمة لمدينتين عربية وآسيوية في "أفضل 100 وجهة سياحية"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

من المرجح أن تتمسك هونج كونج بمكانتها باعتبارها المدينة الأكثر شعبية في العالم نسبة إلى عدد الزوار الدوليين في عام 2019، وذلك على الرغم من أشهر الاضطرابات السياسية التي أدت إلى انخفاض حاد في أعداد السياح، وفي الوقت نفسه ستنضم دلهي إلى صفوف العشرة مدن الأوائل لأول مرة.

وتعرض شركة يورومونيتور إنترناشونال تقريرها لأفضل 100 مدينة عالميا يسافر إليها الأجانب. يسيطر على هذا التقرير الوجهات الآسيوية بأكثر من 40 مشاركة. من المتوقع أن تحتل بانكوك المركز الثاني تليها ماكاو وسنغافورة.

ومن المتوقع أن تحتل لندن صدارة المراكز الخمس الأولى، على الرغم من ضبابية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي من شأنه أن يتسبب في تشديد قيود التأشيرة على مواطني الاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يرتفع السياح الوافدون إلى الخارج بنسبة 4.2% في عام 2019، إلى 1.5 مليار.

مدينة نيويورك، الوجهة الأمريكية الأكثر شعبية مع المسافرين الدوليين، من المتوقع لها أن تتراجع من المركز الثامن إلى المركز 11، في حين كانت ميامي (29) ولوس أنجلوس (33) ولاس فيجاس (38) في المرتبة التالية بين أكبر المدن الأمريكية في القائمة. وشهدت المنافسة من آسيا وأوروبا تراجع معظم المدن الأمريكية في السنوات الأخيرة، على الرغم من النمو الإيجابي في عدد السياح الوافدين.

وتغطي أبحاث يورومونيتور الزوار الأجانب، أو "الوافدين"، الذين يقيمون لفترة أطول من 24 ساعة وأقل من عام في أكثر من 400 مدينة حول العالم. يشمل الوافدون الأشخاص الذين يسافرون للعمل أو للترفيه أو لزيارة العائلة أو الأصدقاء، لكنهم يستبعدون أولئك الذين يعملون أو يتعلمون بالخارج بالإضافة إلى الأفراد العسكريين وطاقم النقل والركاب المتنقلين والمشردين بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية.

واستخدم حساب التصنيف العالمي لعام 2019 تقديرات تستند إلى بيانات الوافدين على مدار العام، مما يعني أن مكان هونج كونج كعاصمة للمسافرين العالميين ما زال يمكن أن يتغير. تضررت صناعة السياحة في المدينة بشدة من الاحتجاجات التي اندلعت كل أسبوع تقريبًا منذ يونيو.

ومع ذلك، قال سايمون هافن كبير المحللين في يورومونيتور إن أعداد القادمين القوية في النصف الأول من العام ستقلل من تأثير الاحتجاجات على إجمالي أعداد الزائرين السنوية. خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2019، زاد عدد الوافدين الوافدين بنسبة 14 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في يوليو، بدأ الوافدون في الانخفاض، وكان الانخفاض الأبرز في شهر أغسطس، عندما شهدت المدينة انخفاضًا بنسبة 40٪ مقارنة مع أغسطس 2018 .

ومن المتوقع أن تأتي أكبر قفزة في التصنيف العالمي في 2019 من الغردقة في مصر، والتي من المتوقع أن تحتل المركز 63 بعد انضمامها إلى أفضل 100 مركز في العام الماضي. بفضل جزء من برنامج الإصلاح السياحي وتحسين الأمن، تظل مصر الوجهة الرائدة لشمال إفريقيا، حيث تتمتع القاهرة بنمو قوي. ومن بين المتسلقين البارزين الآخرين بين أفضل 100 مدن هندية مثل أغرا وبنغالور، وسيبو في الفلبين.

وفي أوروبا، تراجع عدد المدن الشهيرة التقليدية في السفر مثل برشلونة وميلانو وفيينا بالتصنيف العالمي، بينما ارتفعت المدن في "مناطق غير متوقعة" مثل كرواتيا وسلوفينيا والسويد.