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وثيقة عمانية إلى العالم

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:18 ص بتوقيت مسقط

وثيقة عمانية إلى العالم

 

تمثل "وثيقة الماء" التي أصدرتها ندوة "تطور العلوم الفقهية في عمان" بعنوان "فقه الماء.. أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة" رسالة عمانية إلى العالم، ودعوة خالصة لنشر السلام والتعايش بين دول العالم، خاصة الدول التي تخوض أو تخشى صراعات على الماء، في ظل ما تواجهه هذه الدول من تحديات عظيمة في الحصول على الماء.

الوثيقة انبثقت من توجيهات ومباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- للندوة وتعد وثيقة من نوع خاص، تتجلى فيها علاقة الشريعة بالحياة، وتُقرأ فيها الأحكام الفقهية قراءة تاريخية، وتقرأ فيها النصوص قراءة حضارية اجتماعية.

إن مما يدلل على عظم محتوى هذه الوثيقة دعوتها صياغة معاهدة دولية عادلة تشمل جميع دول العالم للاتفاق حول القضايا المعاصرة عن الماء، على أن تتضمن هذه المعاهدة آليات لحل النزاع بطرق سلمية عبر بوابة التفاهم والعيش المشترك، من خلال وضع خطط تنموية تعزز مسارات التعاون بين الدول.

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