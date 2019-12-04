حالتان جويتان في بحر العرب

مسقط - الرؤية / قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إنه تم رصد منخفض مداري شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية بسرعة رياح 18 - 25 عقدة حول المركز مع إحتمال تحركه باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب. و أشارت الأرصاد إلى إستمرار حركة المنخفض المداري العميق قبالة سواحل الجمهورية الصومالية باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو القرن الأفريقي. وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد أوضحت أمس تطور وتعمق المنخفض المداري المتمركز جنوب غرب ‎بحر العرب الى منخفض مداري مداري عميق بسرعة رياح حول المركز بين (28-33)عقدة ويتحرك باتجاه الغرب/الشمال الغربي