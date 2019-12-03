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دورة إنمائية في جماليات الخط العربي بمحافظة الظاهرة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 09:33 م بتوقيت مسقط

دورة إنمائية في جماليات الخط العربي بمحافظة الظاهرة

عبري - ناصر العبري

نظّمت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الظاهرة بالتعاون مع مركز المكارم للخط العربي بعبري اليوم دورة إنمائية في جماليات الخط العربي وأساسياته والتي تستهدف الوعاظ والمرشدين الدينيين وعدد من موظفي الدوائر الحكومية بالمحافظة، رعى حفل افتتاح الدورة سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري.                                                                                                       

ابتدأت الدورة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى سعيد بن عبدالله المجرفي، رئيس قسم الوعظ والإرشاد كلمة قال فيها (برزت أهمية الخط العربي من خلال اكتسابه أشكالا هندسية مختلفة من خلال المد، والاستدارة، والتداخل، والتشابك، فيكتسب بذلك الفن الجمالي للخط، فيصبح جميلا في صنع اللوحات الفنية).                                                                                                           

وافتتح مدير مركز المكارم للخط العربي أولى دروس الدورة والتي تعرّف فيها المشاركون على أدوات الخطاط وكيفية قط القلم ومكونات الحبر العربي وأدوات تقهير الورق وأجزاء القلم.

وتعتبر هذه الدورة وأمثالها من الدورات فرصة سانحة لنشر الوعي بأهمية الخط العربي التقليدي لما له من مكانة عالية وصلة وثيقة بالدين اللغة والثقافة والحضارة.

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