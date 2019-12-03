انطلاق دوري كرة القدم بمدارس محافظة الظاهرة

عبري - ناصر العبري

انطلقت أمس الأول منافسات دور الثمانية من دوري المدارس العماني بمحافظة الظاهرة، وفي أول المباريات تمكنت مدرسة عباد بن بشر للتعليم الأساسي من تحقيق فوز كبير على مدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي وصل إلى 8 أهداف مقابل لا شيء.

وتمكّنت مدرسة فلاح بن محسن للتعليم الأساسي من الفوز على مدرسة حمود بن أحمد البوسعيدي للتعليم الأساسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 4 بعد التعادل في شوطي المباراة بنتيجة 1/1، مدرسة المرتفع للتعليم الأساسي المرشح الأول للفوز بكأس البطولة اكتسحت مدرسة الحسن بن الهيثم بنتيجة كبيرة بلغت 9 أهداف مقابل لا شيء.

واستطاعت مدرسة زيد بن الخطاب للتعليم الأساسي الفوز على مدرسة محمد بن سليمان للتعليم الأساسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. وبذلك تلتقي مدرسة فلاح بن محسن للتعليم الأساسي مع مدرسة عباد بن بشر للتعليم الأساسي في دور الأربعة وتتقابل مدرستا المرتفع للتعليم الأساسي مع مدرسة زيد بن الخطاب للتعليم الأساسي. وسوف تكون مباريات دور الأربعة يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر على ملعب المجمع الرياضي بعبري.