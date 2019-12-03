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"التقنية العليا" تحصد المركز الأول في البطولة الوطنية للمناظرات بمسقط

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 09:30 م بتوقيت مسقط

"التقنية العليا" تحصد المركز الأول في البطولة الوطنية للمناظرات بمسقط

مسقط - الرؤية

تمكن فريق المناظرات الكلية التقنية العليا من الحصول على المركز الأول في البطولة الوطنية للمناظرات على مستوى محافظة مسقط. حيث مثّلت الكلية الطالبة لبنى اللمكية كمتحدث أول والطالبة خديجة الفارسية كمتحدث ثانٍ بينما جاء الطالب سعيد العيسائي كمتحدث ثالثٍ وجاء كل من الطالب عمر المعمري والطالب مؤيد الوهيبي كتمحدثي احتياط. بينما كانت مشرفة الفريق طوال فترة الاستعداد لهذه البطولة الأستاذة تغريد الفزاري.

وتنافس فريق الكلية في الجولة الأولى مع فريق كلية مجان وفي الجولة الثانية تنافس مع جامعة السلطان قابوس بينما تنافس في الجولة الثالثة مع كلية عمان للعلوم الصحية وبذلك اختطف ثلاثة انتصارات متتالية ليتمكن من الوصول للجولة النهائية التي تقابل فيها مع فريق الكلية الوطنية لتقنية السيارات ليتمكن وبجدارة من الفوز وينال لقب المركز الأول على مستوى المحافظة ليتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى السلطنة.

 

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