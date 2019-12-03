الثلاثاء, 03 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"ألبينا" تطلق إصدارا محدودا من ساعة "ألبينارإكس"

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 08:15 م بتوقيت مسقط

"ألبينا" تطلق إصدارا محدودا من ساعة "ألبينارإكس"

 

 

مسقط – الرؤية

 

تعاونت شركة الساعات الشهيرة ألبينا مع طيار سباق ريد بول الجوي مايكل چوليان في إطلاق إصدار محدود من ساعة البينارإكس احتفالا بالنسخة الـ 14 والأخيرة للبطولة العالمية لسباق ريد بول الجوي في مدينة تشيبا باليابان.

وتم تصميم الإصدار المحدود من ساعة ألبينارإكس، الذي يقتصر على 250 قطعة فقط، من قبل الطيار چوليان الذي استخدم مكوّن البينارإكس المأخوذ من مشروع كيكستارتر وقام بتعديله لكي يتوافق مع الألوان الجديدة لطائرته التي يشارك بها في المعرض الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتألق الدائرة الداخلية للميناء والحزام بدرجة ناعمة من اللون الأصفر الرياضي، بينما يتم عرض شعار "Team 99" عند مؤشر الساعة الثانية في هذه الساعة الذكية الفريدة من نوعها. أما العلبة فهي مصنوعة من الألياف الزجاجية مع غطاء خلفي فولاذي محفور عليه شعار" Team 99".

 

وتعد ألبينارإكسالتي تم تصورها وتصميمها في مصنع الشركة في "Plan-Les-Ouates" بجنيف - الساعة المطلقة للاستعمال الخارجي كونها تعمل بواسطة حساسات خماسية، لقياس مؤشر الأشعة فوق البنفسجية، ودرجة الحرارة، والارتفاعات، والضغط الجوي والاتجاهات.

وتجمع الساعة بين بيانات النشاط والنوم، وتقدم تدريبًا ديناميكيا استنادا إلى النتائج وأجهزة الإنذار الذكية، وهي مجهزة بنظام التوقيت العالمي، وحفظ البيانات على كلاود، كما أنها مجهزة ببطارية تدوم لمدة عامين. ومن أهم مزايا ساعة ألبينارإكس إمكانية استخدام تطبيق (AlpinerX) متوافق مع نظام أبل وأندرويد لتسجيل وعرض البيانات التي تجمعها الساعة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 أغسطس 2016

دراسة أكاديمية: "الرؤية" أول جريدة يومية تطلق إصدارا متخصصا في دعم رواد الأعمال

المزيد

22 فبراير 2016

جمعية البيئة العمانية تطلق حملة "ساعة الأرض".. وتسلط الضوء على مخاطر التغير المناخي

المزيد

27 يناير 2019

كيمجيز للساعات ماركتي ألبينا وأتولييه دو موناكو

المزيد

07 فبراير 2017

"عمانتل" تطلق النسخة الثانية من "ساعة البرمجة" في مسقط أكبر فعالية تعليمية بالسلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

النص الكامل لـ"وثيقة الماء" الصادرة عن ندوة "تطور العلوم الفقهية"

المحليات - أخبار

الطلب المُسبق عبر الإنترنت لفترة محدودة ..هواوي MATE30 PRO" يصل السلطنة

منوعات - تكنولوجيا

تصدير الأسماك العمانية ومنتجاتها إلى أسواق روسيا

الاقتصاد - محلي

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

تطور الحالة الجوية في بحر العرب إلى منخفض مداري عميق

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي تثير الجدل

دولي - أخبار

طحنون بن زايد يصل السلطنة ويلتقي وزير المكتب السلطاني

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة