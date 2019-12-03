"ألبينا" تطلق إصدارا محدودا من ساعة "ألبينارإكس"

مسقط – الرؤية

تعاونت شركة الساعات الشهيرة ألبينا مع طيار سباق ريد بول الجوي مايكل چوليان في إطلاق إصدار محدود من ساعة البينارإكس احتفالا بالنسخة الـ 14 والأخيرة للبطولة العالمية لسباق ريد بول الجوي في مدينة تشيبا باليابان.

وتم تصميم الإصدار المحدود من ساعة ألبينارإكس، الذي يقتصر على 250 قطعة فقط، من قبل الطيار چوليان الذي استخدم مكوّن البينارإكس المأخوذ من مشروع كيكستارتر وقام بتعديله لكي يتوافق مع الألوان الجديدة لطائرته التي يشارك بها في المعرض الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتألق الدائرة الداخلية للميناء والحزام بدرجة ناعمة من اللون الأصفر الرياضي، بينما يتم عرض شعار "Team 99" عند مؤشر الساعة الثانية في هذه الساعة الذكية الفريدة من نوعها. أما العلبة فهي مصنوعة من الألياف الزجاجية مع غطاء خلفي فولاذي محفور عليه شعار" Team 99".

وتعد ألبينارإكس – التي تم تصورها وتصميمها في مصنع الشركة في "Plan-Les-Ouates" بجنيف - الساعة المطلقة للاستعمال الخارجي كونها تعمل بواسطة حساسات خماسية، لقياس مؤشر الأشعة فوق البنفسجية، ودرجة الحرارة، والارتفاعات، والضغط الجوي والاتجاهات.

وتجمع الساعة بين بيانات النشاط والنوم، وتقدم تدريبًا ديناميكيا استنادا إلى النتائج وأجهزة الإنذار الذكية، وهي مجهزة بنظام التوقيت العالمي، وحفظ البيانات على كلاود، كما أنها مجهزة ببطارية تدوم لمدة عامين. ومن أهم مزايا ساعة ألبينارإكس إمكانية استخدام تطبيق (AlpinerX) متوافق مع نظام أبل وأندرويد لتسجيل وعرض البيانات التي تجمعها الساعة.