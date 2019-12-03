"الغرفة" تشارك في اجتماعات الأعمال الفلسطينية العربية

مسقط – الرؤية

شاركت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان علي بن حمدان العجمي إلى جانب عدد من الشركات العمانية العاملة في قطاع الأمن الغذائي في لقاءات الأعمال الفلسطينية العربية التي ينظمها مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" وغرفة تجارة الأردن والغرف التجارية بدولة الكويت وقطر والسلطنة.

وقال العجمي رئيس الوفد: تأتي مشاركة وفد غرفة تجارة وصناعة عمان في هذه اللقاءات لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين السلطنة ودولة فلسطين الشقيقة والدول العربية للمساهمة في تأسيس أعمال ومشاريع تجارية واستثمارية ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط الدول العربية ببعضها، مضيفًا أنَّ هذه اللقاءات تمثل فرصة لأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من رجال الأعمال العرب المشاركين للجلوس على طاولة واحدة لتبادل الأفكار والرؤى.

وأضاف العجمي: نتطلع في غرفة تجارة وصناعة عمان كممثلين للقطاع الخاص العماني إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأشقاء، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها السلطنة في خطتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، ومنها القطاع اللوجستي، والصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين والسياحة، إضافة إلى القطاع الأساسي وهو قطاع النفط والغاز.