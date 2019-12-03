"خليجي 24" الأكثر غزارة تهديفية.. وقطر تتصدر القائمة

الدوحة - وليد الخفيف

حظيتْ مُنافسات الدور الأول لبطولة "خليجي 24" بغزارة تهديفية واضحة متفوقة على النسخ الأخيرة، مُسجِّلة رقما قياسيا منذ تطبيق البطولة بنظامها الجديد في قطر 2004؛ فشهدت تسجيل 39 هدفا بمعدل يصل 3.25 هدف في كل مباراة، متفوقة على "خليحي 17" التي شهدت تسجيل 37 هدفا، مقابل 31 هدفا في "خليجي 18"، و29 في "خليجي 19".

واحتفظتْ البطولة بعادتها بخروج حامل اللقب من الدور الأول بالنسخة التالية؛ فودَّع الأحمر العماني كما ودع من قبله كلُّ من تُوِّج بطلا، في النسخ العشر الأخيرة، كما يعتبر دور المجموعات في "خليجي 22" بالرياض الأقل تسجيلا للأهداف (20 هدفا)، و"خليجي 23" اهتزت فيها الشباك 22 مرة.

وسجلت الجولة الثالثة لهذه البطولة الرقم الأكبر في تاريخ البطولة بنظامها الجديد بتسجيل 16 هدفا، وكسرت رقم "خليجي 17" التي شهدت تسجيل 13 هدفا في جولتيها الأولى والثانية، وتناوب على تسجيل الأهداف الـ39 المسجلة في هذه البطولة 25 لاعبا، من 7 منتخبات، دون أن يتمكن اليمن من تسجل أي هدف بعد إلغاء هدف عبدالواسع المطري بتدخل تقنية الفار.

ويعدُّ المنتخب القطري الأكثر تهديفا في دور المجموعات بتسجيل 11 هدفا في ثلاث مباريات، ويعد خط دفاع اليمن الأضعف في البطولة باستقبال 9 أهداف.

ويتصدَّر مهاجم المنتخب الإماراتي علي مبخوت قائمة الهدافين في البطولة برصيد 5 أهداف، ويصل للرقم 13 في تاريخ مشاركاته ببطولة الخليج، وأصبح يفصله فقط 5 أهداف عن معادلة الكويتي جاسم يعقوب الهداف التاريخي للبطولة برصيد 18 هدفا، ويأتي في المركز الثاني اللاعبان القطريان عبدالكريم حسن وأكرم عفيف برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.

وأحرز 6 لاعبين هدفان هم: العراقي محمد قاسم ماجد، ومهاجم منتخبنا الوطني عبدالعزيز المقبالي، والكويتي يوسف ناصر، والبحريني تياجو أجوستو فيرنانديز، والسعوديان فراس البريكان وهتان باهبري.