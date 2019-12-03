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دعوات للاستفادة من السياحة العلاجية في إيران مع زيادة تسهيلات التأشيرة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

دعوات للاستفادة من السياحة العلاجية في إيران مع زيادة تسهيلات التأشيرة

 

مسقط- الرؤية

دعا عبد الرضا خدادادي، صاحب شركة السراج المتحدة للخدمات الحديثة، المواطنين العمانيين للاستفادة من الخدمات العلاجية المقدمة في إيران مع زيادة تسهيلات التأشيرة بين البلدين، مشيرا إلى تنامي السياحة العلاجية بشكل عام في المنطقة وإيران على نحو خاص.

وقال إن شركة سراج المتحدة تعمل في السياحة العلاجية إلى جانب مجالات الاستشارة والوساطة التجارية ونشاط الاستيراد والتصدير في مجال السلع والأغذية، مشيرا إلى خبرته الكبيرة في مجال السياحة العلاجية حيث يشغل منصب وكيل منظمة السياحة العلاجية للدول الإسلامية.

ولفت خدادادي إلى الخلط الحاصل في المفاهيم السياحية عموما؛ حيث يخلط الناس بين مفهوم السياحة العلاجية المقصود به زيارة البحار الكبريتية والعيون الدافئة والأماكن الطينية وبين مفهوم السياحة الطبية المقصود به تلقي العلاج في المستشفيات، وكذلك بين السياحة الصحية المقصود بها الاسترخاء والتخييم وزيارة الأماكن ذات الصبغة التراثية.

ويأمل خدادادي من الجهات المعنية عن التربية في البلدان الاسلامية لتضمين مادة السياحة ضمن مناهجها حتى تنشأ الأجيال القادمة مدركة لإمكانيات بلدانها وأي أنواع السياحة التي تناسبها، فعمان مثلا بإمكانها قطع خطوات كبيرة في مجال السياحة الرياضية عبر توظيف ما حباه الله بها من جبال وسواحل ممتدة في تنظيم رياضات التسلق والغوص والتجديف والكرة الشاطئية، وكذلك توظيف العيون الدافئة والبحر المالح في رفد مجال السياحة العلاجية، فهذان النوعان بإمكانهما إضافة الكثير لقطاع السياحة.

وفي محور تقدم إيران في مجال السياحة العلاجية قال خدادادي إن إيران مشهورة بالتقدم الطبي لاسيما مدينة شيراز التي يمكن أن نطلق عليها "مدينة الطب"، وعموما إيران بها اكتفاء ذاتي من حيث الخدمات الطبية والكوادر الصحية.

وحول العوائق التي يواجهها رعايا الدول التي لا تمنح تأشيرات دخول إلى إيران قال خداداي إنّ السياحة الطبية ليس هدفها المال فقط، فهي ذات مغزى إنساني قبل أن يكون ربحيا، وأعرب عن أمله في تصل خدمات السياحة الطبية والعلاجية والصحية إلى كل البلاد الإسلامية، حتى تلك التي لا تقيم علاقات مع إيران في الوقت الراهن. وأضاف: "نأمل أن يصل جميع الراغبين في العلاج إلى جزيرة كيش الإيرانية باعتبارها منطقة حرة لا تخضع لذات الأنظمة والقوانين التي تتمتع بها بقية المدن الإيرانية من حيث الحصول على التأشيرة والإقامة".

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