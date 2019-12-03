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قص شريط افتتاح معرضي العطور والمجوهرات وسط مشاركات تجارية واسعة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 07:52 م بتوقيت مسقط

قص شريط افتتاح معرضي العطور والمجوهرات وسط مشاركات تجارية واسعة

 

الرؤية- مريم البادية

رعت معالي الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية وزيرة شؤون الفنون، أمس، انطلاق النسخة العاشرة من المعرض الدولي للمجوهرات، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض؛ وذلك تزامنًا مع انطلاق معرض العطور لأول مرة في السلطنة بمشاركة واسعة من الشركات التجارية ورواد الأعمال، ويستمر المعرضان لمدة 5 أيام. وتمكن معرض المجوهرات من جذب 150 عارضًا من مختلف دول العالم؛ من بينها الهند وإيطاليا والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ولتوانيا والكويت واليمن والبحرين والمملكة العربية السعودية وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج وتركيا ولبنان والإمارات العربية المتحدة لعرض أحدث تشكيلات المجوهرات العصرية والمجوهرات التقليدية الرائدة إضافة إلى أحدث التصاميم.

ويتضمن المعرض مزادا يعود لصالح الأطفال المحتاجين، تحت مظلة جمعية "الأطفال أولا" التي تترأسها صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد.

من جهة ثانية، تشارك 47 شركة في معرض العطور، من السلطنة ودولة الإمارات والسعودية وقطر وفرنسا وكمبوديا وغيرها من الدول التي تستعرض (الروائح، والكولونيا، والمركبات العطرية، والبخور، والزيوت العطرية، والعود) إلى جانب مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالصحة الشخصية.

ويشكل هذا المعرض التجاري فرصة للتعرف على ماركات العطور ومنتجات التجميل المستقلة وعرضها والاحتفاء بها، وتقديم الدعم للمساهمة في نجاح رواد الأعمال الذين يقفون وراء هذه المنتجات.

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