"الوطنية لشؤون المخدرات" تناقش آلية تشغيل مراكز التعافي في اجتماعها الثاني.

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اجتماعها الثاني لهذا العام صباح الإثنين الماضي بديوان عام وزارة الصحة.

تمّ خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني - وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية - بحضور أصحاب السعادة الأعضاء ممثلي الجهات المعنية، اعتماد محضر الاجتماع السابق، والتطرّق إلى ما تمّ إنجازه من قرارات، كما تمّ استعراض منجزات الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩، واستعراض برامج الخطة التنفيذية الجديدة للعام ٢٠٢٠م واعتمادها.

وتطرّق الاجتماع إلى المستجدات في كل من المشاريع العلاجية والتأهيلية وبرامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتحديات التي تواجه تلك المشاريع.

وتناول الاجتماع مناقشة آليــة تشغيل مشروع مركز التعافي بمحافظة شمال الباطنة ومناقشة أوضاع مرشدي التعافي العاملين بمركز تعافي العامرات التابع لمستشفى المسـرة.