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تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الإيسيسكو

ورشة العمل شبه الإقليمية لتدريب المدربين لإعداد مساقات تعليمية تستجيب لمعايير التعليم عن بعد

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 07:23 م بتوقيت مسقط

ورشة العمل شبه الإقليمية لتدريب المدربين لإعداد مساقات تعليمية تستجيب لمعايير التعليم عن بعد

 

 مسقط - الرؤية

انطلقت صباح أمس  الثلاثاء، بفندق كراون بلازا ورشة العمل شبه الإقليمية لتدريب المدربين لإعداد مساقات تعليمية تستجيب لمعايير التعليم عن بعد، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم والمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -الإيسيسكو – ممثلة بمكتبها الإقليمي بالشارقة، بمشاركة أساتذة جامعات ومتخصصين في وزارات التربية والتعليم في موضوع التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف الورشة والتي تعقد على مدى يومين إلى تعزيز مهارات وخبرات الأطر التربوية العاملة في إعداد مساقات تعليمية تستجيب لمعايير التعليم عن بعد من خلال بحث واقع برامج وأساليب تدريب المدربين في هذا المجال، وتوضيح سبل تطوير محتوى وأهداف وأساليب التكوين بالاعتماد على أحدث التجارب التربوية العالمية.

رعى حفل افتتاح الورشة المُكرّم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، بدأ الحفل بكلمة المنظمة ألقاها الدكتور علي رّحال خبير بمكتب الإيسيسكو بالشارقة، نقل خلالها تحيات معالي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، تطرّق خلالها إلى دور الإيسيسكو بصفتها بيت خبرة ومعرفة على خدمة الأهداف الحضارية للعالم الإسلامي ودعمها لجهود دولها الأعضاء في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، وبالأخص المجال التربوي الذي حظي باهتمام كبير من الإيسيسكو.

وأضاف الدكتور سالم بن محمد المالك، أنّ المنظمة أطلقت استراتيجية تطوير التربية في العالم الإسلامي من أجل تحقيق أهداف تربوية محددة وواضحة بهدف دعم جهود دولها الأعضاء في تطوير منظومتها التربوية، كما أولت الإيسيسكو اهتماما خاصا ببرامج التدريب والتأهيل للمعنيين بإعداد مساقات تعليمية متخصصة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية بما يثري خبراتهم ومعارفهم عن بعد؛ لرفع كفاءاتهم وتجويد نتائج أعمالهم.

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