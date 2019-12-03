انطلاق ورشة العمل حول الدراسة التحليلية لوضع المرأة والطفل في السلطنة

مسقط - الرؤية

انطلقتْ بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أمس، ورشة عمل حول الدراسة التحليلية لوضع المرأة والطفل في السلطنة، والتي أجراها المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"؛ وذلك لاستعراض المخرجات المبدئية للدراسة وتوصياتها، وتمَّ خلال ورشة العمل مناقشة المخرجات والتوصيات وتبادل الآراء مع التقنيين المختصين بمجال المرأة والطفل.

وفي عرض تقديمي بورشة العمل، تمَّ مناقشة عدد من التحديات المتعلقة بالتقزم والهزال وممارسات التغذية المستندة إلى المسح الوطني للتغذية، وتمَّ التطرق لخطة العمل الموضوعة للتغذية المستهدفة.

وناقشتْ الورشة ارتفاعَ نتائج التعليم وأشارت إلى معدل الالتحاق في مرحلة الطفولة المبكرة وعدم الاستعداد للمدرسة مع التعريف بمعايير التعليم المبكر المعتمدة. واستعرضتْ الورشة الخدمات المتخصصة للأطفال ذوي الإعاقة وتوزيع هذه الخدمات لتشمل جميع محافظات السلطنة، والتقدم المحرز في إدماج الأطفال ذوي الإعاقة.

وتطرَّقتْ ورشة العمل إلى مؤشر رعاية الطفل وتمكينه ورسم خرائط لمؤشرات الطفل المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، مقابل البيانات الإدارية ذات الصلة والتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية.