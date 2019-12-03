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جولة تفقدية لمستشار وزارة الصحة للشؤون بالوسطى لمتابعة سير العمل

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 07:11 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

زارَ سَعَادة الدُّكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية، أمس الأول، عددًا من المؤسسات الصحية بمحافظة الوسطى؛ وذلك ضمن إطار الزيارات الميدانية الدورية التي يحرصُ مسؤولو وزارة الصحة على القيام بها؛ بهدف الاطلاع على سير العمل بالمؤسسات الصحية وفق مستويات الرعاية الثلاثة (الأولية، والثانوية، والثالثية).

وتفقَّد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي الاحتياجات، ودراسة تطوير البنية الأساسية للنظام الصحي من خلال المعاينة المباشرة والتدارس مع المسؤولين الصحيين بالمحافظات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية حول العمل في مؤسساتهم الصحية، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير العمل الصحي في هذه المؤسسات.

وشـملت زيارة سعادته مستشفى هيماء وبعض المراكز الصحية في ولاية الدقم (مركزا رأس مدركة هيتام الصحيين)، ومركز العجائز الصحي التابع لولاية هيماء؛ حيث اطَّلع سعادته على سير العمل في هذه المؤسسات، والتقى بإداراتها والعاملين الصحيين فيها، واستمع إلى المقترحات والآراء حول تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلالها؛ حاثًّا في الوقت ذاته الجميع على بذل قصارى الجهد لتذليل الصعاب وتيسير تقديم الخدمة الصحية.

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