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كلية البريمي تعقد مؤتمرها الخامس "التكنولوجيا واللغة والأدب: تداخلات وتقاطعات"

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 07:11 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

استقبلتْ كلية البريمي الجامعية وفدَ جامعة كاليفورنيا ستيت نورثرج الأمريكية، والذي سيشارك في المؤتمر الدولي الخامس للكلية المزمع عقده اليوم وغدًا، تحت شعار "التكنولوجيا واللغة والأدب: تداخلات وتقاطعات"؛ حيث ستفتتح أعمال المؤتمر تحت رعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي.

ورحَّب الدكتور محمد فرحان المجالي عميد الكلية، بالوفد الأمريكي الزائر، ثم استعرضَ معهم أوجه التعاون بين كلية البريمي الجامعية وجامعة كاليفورنيا ستيت نورثرج الأمريكية، كما تمَّ الاطلاع على برنامج الزيارة الذي يتضمن -إضافة إلى المشاركة بالمؤتمر- عقد عِدَّة اجتماعات مع مساعد العميد للشؤون الأكاديمية ورؤساء الأقسام الأكاديمية ومساعدي العميد ومدير دائرة ضمان الجودة وزيارة الطلاب في القاعات الدراسية ومناقشة بعض الأمور التي تهم البرنامج الأكاديمي.

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