مسيرة ولاء وعرفان لجلالة السلطان في ولاية بهلاء احتفالا بالعيد الوطني المجيد

بهلاء - ناصر العبري

احتفلَ فريقُ السور -بالتعاون مع بلدية بهلاء، وبرعاية شركة التأمين العربية فالكون- بمناسبة العيد الوطني 49 المجيد؛ وتضمَّن الاحتفال العديد من الفعاليات الوطنية والترفيهية وقصائد شعرية ومسيرة حب وولاء للمقام السامي -حفظه الله- وتقدَّم المسيرة كوكبة من الخيالة.

واجتمع في المسيرة عدد كبير من أبناء الولاية، رافعين شعار "قابوس حزت المكرمات". وبعدها، صدحت الأهازيج وصيحات فرقة بهلاء للفنون الشعبية الذين تغنوا بها في حب عمان وباني عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله- والتي أضافت جوًّا من الوطنية. بعد ذلك، توالت الأنشطة والفعاليات التي أعدها الفريق.

وقدم أعضاء الفريق مسابقات متنوعة ومختلفة للحاضرين، وشكر أعضاء الفريق الداعمين للفعالية، وفي مقدمتهم بلدية بهلاء وشرطة عمان السلطانية، ومؤسسة أحمد بن سعيد القصابي للتجارة، وسرابيل بهلاء، ومحل قصبان.