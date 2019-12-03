كلية الشرق الأوسط تحتفل بـ1384 خريجا وخريجة

مسقط - الرؤية

تحتفل كلية الشرق الأوسط بتخريج طلابها من دفعة 2019؛ وذلك يومي السبت والأحد المقبلين، في المركز الطلابي بالحرم الجامعي للكلية، واحة المعرفة مسقط.

وتضمُّ الدفعة 1384 خريجًا وخريجة من مختلف البرامج الأكاديمية من الدرجة الجامعية، والدراسات العليا التي تقدمها كلية الشرق الأوسط في مجالات الهندسة، والعلوم والتكنولوجيا، والإدارة وإدارة الأعمال، وسيكون حفل التخرج السنوي مُقسَّما على خمس دفعات، للخريجين من البرامج الأكاديمية بمؤهلات درجة الدبلوم، ودرجة الدبلوم المتقدم، ودرجة البكالوريوس، ودرجة الدراسات العليا.

وفتحتْ الكلية، مؤخرًا، بابَ القبول والتسجيل للرغبين في الالتحاق بالكلية لفصل ربيع 2020، والذي من المتوقع أن يبدأ في بداية شهر مارس 2020، وتقدم كلية الشرق الأوسط برامج أكاديمية في مجالات مختلفة بارتباط أكاديمي مع جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، وجامعة بريدا للعلوم التطبيقية في هولندا.