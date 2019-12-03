"كهرباء مزون" تدشن محطة الكهرباء الرئيسية في بدبد بتكلفة 1.2 مليون ريال

بدبد - العمانية

دشنت شركة كهرباء مزون - إحدى شركات مجموعة نماء- محطة الكهرباء الرئيسية الجديدة في ولاية بدبد أمس تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور حمود بن علي المرشودي والي بدبد.

وألقى المهندس ماجد بن ناصر البوسعيدي رئيس عمليات التوزيع بالشركة كلمة قال فيها إن تدشين المحطة يأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لتوسعة الشبكة الكهربائية بهدف تطوير مستوى أداء منظومة خدماتها بمختلف المحافظات من خلال إنشاء وتوسعة عدد من محطات الكهرباء حيث سبق لكهرباء مزون خلال العام الجاري 2019م بتوسعة وتطوير تسع محطات كهربائية في المناطق التي تقع ضمن تغطية الشركة وبتكلفة تزيد عن سبعة وخمسين مليون ريال عُماني حيث تبلغ سعة محطة سيح المعيدن بـولاية بدبد (2x 20 ميجا فولت امبير) بجهد 11/33 كيلو فولت.

وأضاف البوسعيدي أنَّ التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة تجاوزت مليون ومئتي ألف ريال عماني وتمثل المحطة إضافة مهمة لتعزيز أداء الشبكة الكهربائية ضمن خطة التطوير والتعزيز المُستمرة في شبكة التوزيع بمحافظة الداخلية، إضافة إلى تحسين مستوى الجهد الكهربائي لدى المشتركين وتقليل احتمالات الانقطاع الطارئ في الخدمة.