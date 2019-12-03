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بطاقة استيعابية 30 ألف طن سنويا

توقيع اتفاقية حق انتفاع لإقامة مصنع للتمور في بركاء

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 07:06 م بتوقيت مسقط

توقيع اتفاقية حق انتفاع لإقامة مصنع للتمور في بركاء

 

مسقط – الرؤية

 

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس عقد حق انتفاع لأرض في ولاية بركاء بمساحة 100115 مترا مربعا للاستثمار الزراعي لصالح الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة ومن جانب الشركة الشيخ صلاح بن هلال المعولي رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مصنع للتمور بأعلى المقاييس العالمية بمنطقة الرميس بولاية بركاء بطاقة استيعابية 30 ألف طن سنوياً في المرحلة الأولى. وتحمل الشركة على عاتقها استلام محصول التمور من المزارعين من خلال مراكز تجميع وفرز وتخزين التمور.

وتهدف الشركة إلى تجميع وتخزين وإعادة تصنيعها وتعبئتها وتسويقها محليا وعالميا، إضافة إلى استغلال شجرة النخيل في صناعات مختلفة وتحسين جودة التمور من قبل المزارعين.

 

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