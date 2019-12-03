أذون خزانة حكومية بـ 46 مليون ريال عماني

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 87 من أذون الخزانة الحكومية 46 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من اليوم وحتى الأول من شهر يناير من العام المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أمس أن متوسط السعر المقبول بلغ 869ر99، ووصل أقل سعر مقبول 865ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 70881ر1 بالمائة، ومتوسط العائد 71106ر1 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 194ر2 بالمائة للفترة من الثالث شهر ديسمبر الجاري وحتى التاسع من الشهر نفسه، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 944ر2 بالمائة لنفس الفترة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا.

ويمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.