الثلاثاء, 03 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

أذون خزانة حكومية بـ 46 مليون ريال عماني

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

أذون خزانة حكومية بـ 46 مليون ريال عماني

 

 

مسقط - العمانية

 

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 87 من أذون الخزانة الحكومية 46 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من اليوم وحتى الأول من شهر يناير من العام المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أمس أن متوسط السعر المقبول بلغ 869ر99، ووصل أقل سعر مقبول 865ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 70881ر1 بالمائة، ومتوسط العائد 71106ر1 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 194ر2 بالمائة للفترة من الثالث شهر ديسمبر الجاري وحتى التاسع من الشهر نفسه، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 944ر2 بالمائة لنفس الفترة.

 

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا.

ويمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 أبريل 2017

59 مليون ريال عماني أذون خزانة حكومية

المزيد

19 نوفمبر 2019

أذون خزانة حكومية بـ 25 مليون ريال عماني

المزيد

03 سبتمبر 2019

أذون خزانة حكومية بـ 47.2 مليون ريال عماني

المزيد

22 أكتوبر 2019

أذون خزانة حكومية بـ 85 مليون ريال عماني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تصدير الأسماك العمانية ومنتجاتها إلى أسواق روسيا

الاقتصاد - محلي

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

طقس السلطنة.. هطول أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة

المحليات - أخبار

تطور الحالة الجوية في بحر العرب إلى منخفض مداري عميق

المحليات - أخبار

كومان: لا أخشى الإقالة.. وكافحنا من أجل الفوز

رياضة - محلي

منتخبنا يودع "خليجي 24" بعد الخسارة أمام السعودية

رياضة - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

تفاصيل إقالة كومان .. وحجم المكافآت المالية للاعبين

رياضة - محلي

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي تثير الجدل

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة