5.3% زيادة في خطوط الهاتف الثابت إلى 589937 خطا.. و2.6% تراجعا بـ"النقال"

مسقط – الرؤية

بلغ إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بالسلطنة 589 ألفا و937 خطا بنهاية أكتوبر 2019م بنسبة زيادة 5.3% مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وسجلت خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع ارتفاعًا بنهاية أكتوبر 2019م نسبته 0.2% مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م ليبلغ عددها 324 ألفا و842 خطا، وارتفع عدد اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية بروتوكول الإنترنت (IP) بنسبة 15.1% عن بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م ليبلغ 207 ألف و337 اشتراكا.

وسجلت خطوط قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المُتكاملة ارتفاعا نسبته 3.8% ليبلغ عددها 49 ألفا و352 خطا في حين انخفض عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية بنسبة 2.8% ليبلغ عددها ألفا و605 خطوط.

وبلغ إجمالي عدد منتفعي الهواتف المُتنقلة 6 ملايين و272 ألفا و959 منتفع بنهاية أكتوبر 2019م، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م، وجاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل في "المدفوع القيمة مسبقا" حيث بلغ عدد الاشتراكات 5 ملايين و545 ألفا و749 اشتراكا وبنسبة انخفاض قدرها 3.2% مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018 ومن بين هذه الخطوط 4 ملايين و610 آلاف و927 خطا من المشغلين و934 ألفا و822 خطا من إعادة البيع.

وبلغ عدد المشتركين النشطين بالإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل 4 ملايين و347 ألفا و812 مشتركا، وبلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 870 ألفا و455 ميجابيت بارتفاع نسبته 28.4% مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر عام 2018م. وبلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 8 آلاف و75 دائرة فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 خطا.