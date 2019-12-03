تصدير الأسماك العمانية ومنتجاتها إلى أسواق روسيا

مسقط – الرؤية

يصدّر عددٌ من الشركات العُمانية المتخصصة في الصناعات السمكية منتجاتها إلى جمهورية روسيا الاتحادية؛ كثمرة لجهود تبذلها وزارة الزراعة والثروة السمكية لفتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأنهى عدد من الشركات العمانية الإجراءات والموافقات الضرورية تمهيدا لتصدير منتجاتها السمكية إلى روسيا وزيادة الاستثمار الاقتصادي بين السلطنة وروسيا في القطاع السمكي.

وقد أقرت الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والسلامة النباتية في روسيا بعد زيارتها للسلطنة الآليات المُحددة لتصدير المنتجات السمكية العمانية للفيدرالية الروسية.

وكان وفد من المختصين من الجهات الحكومية الروسية زار السلطنة في سبتمبر 2018م والتقوا بالمسؤولين في وزارة الزراعة والثروة السمكية وشركات الأسماك العمانية، وقاموا بزيارات ميدانية إلى عدد من موانئ الصيد البحري ومناطق الإنزال السمكي وكذلك الأسواق السمكية وسوق الجملة المركزي للأسماك ومصانع ومعامل تجهيز الأسماك. واطلع الوفد على سير العمل والإجراءات المطبقة في مجال ضبط جودة الأسماك وخطوط الإنتاج وصالات العرض والبيع والمخازن ومواقع الشحن والتحميل في الشركات إلى جانب معايير ضبط جودة الأسماك وسلامة الأغذية البحرية المطبقة في السلطنة ومدى توافقها مع المعايير المطلوبة للتصدير إلى الجمهورية الروسية.