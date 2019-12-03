مسقط - الرؤية

اختُتِمت، أمس، جلستا عمل حول المساواة بين الجنسين والاستثمار والأسعار، ضمن حلقة عمل احتساب المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والتي بدأت فعالياتها الأحد الماضي وتستمر حتى غدٍ في فندق سندس روتانا.

وتهدف الحلقة -التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمجلس الأعلى للتخطيط، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات- إلى بناءِ القدرات الوطنية المعنية بتنفيذ ومتابعة إعداد البيانات والتقارير والمؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لأهميتها في نقل صورة السلطنة من خلال التقارير التي تُطلب بشكل دوري من الجهات المعنية في السلطنة أو المنظمات الدولية.

ويشارك في الحلقة خبراء من خارج السلطنة و33 موظفا من جامعة السلطان قابوس، ومجلس البحث العلمي، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والمجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة للمياه، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التنمية الاجتماعية.