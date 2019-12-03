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لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة

"إثراء" و"إيجاد" توقعان بروتوكول عمان للطاقة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 06:59 م بتوقيت مسقط

"إثراء" و"إيجاد" توقعان بروتوكول عمان للطاقة

 

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" بروتوكولَ عمان للطاقة مع "إيجاد"؛ لتعزيز ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة في السلطنة.. وقَّع البروتوكول عزان بن قاسم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لـ"إثراء"، والدكتور عبد الله بن سليمان العبري المدير التنفيذي لـ"إيجاد".

وأكد عزان بن قاسم البوسعيدي أهميَّة التعاون بقوله: إنَّ من النتائج المهمة لعمل "إيجاد" تطوير الشركات العُمانية الجديدة التي يُمكنها جذب الاستثمارات إلى السلطنة، وخلق فرص عمل مُستدامة ذات جودة عالية لشبابنا؛ وذلك من خلال توجيه طلبات البحث والتطوير في مجال الأعمال إلى الأكاديميين المحليين المختصين، وهذا العمل يقدّم قيمةً مضافة لمجتمع الأعمال في السلطنة، وهو إحدى أهم الركائز التي تعمل "إثراء" على دعمها.

وأشار البوسعيدي إلى أنَّ تطوير العلاقات مع إيجاد والمجتمع الأكاديمي في السلطنة من شأنه أن يُساعد على تبني طرق جديدة للتفكير والعمل، وتنمية ثقافة الابتكار والتعاون، الذي بدوره سيدعم الصناعات العُمانية الجديدة، ويساعد على نجاحها واستدامتها في مجتمع الأعمال.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله بن سليمان العبري أن "إيجاد" تعمل على تعزيز صورة السلطنة بوصفها دولةً تركزُ على مواكبة التطوير المستقبلي في المجتمع الدولي، وتدعم التنوع الصناعي والاقتصادي، كما تعزز ميزة التنافسية العالميّة للسلطنة، وتعمل على زيادة الاهتمام بتطوير المنتجات والخدمات، علاوةً على تعزيزها للعلاقات التجارية مع شركائها.

يُشار إلى إطلاق "إيجاد" في ديسمبر 2017 من قبل المؤسِّسين الرئيسين وزارة النفط والغاز ومجلس البحث العلمي وشركة تنمية نفط عمان، وتحمل رؤية مشتركة بين أكثر من خمسين جهة من القطاع الصناعي والأكاديمي والحكومي؛ بهدف تعزيز الابتكار وتكوين شراكة بحث وتطوير فعّالة، من أجل اقتصاد عُماني قائمٍ على المعرفة، كما تعد محطةً مركزيةً تعملُ على تعزيز البحث والتطوير والابتكار بالربط بين القطاع الصناعي والأكاديمي والحكومي، وتحفيز إنشاء مراكز التميّز البحثية، وتقديم الاستشارات الفنية في المجالات البحثية ذات العلاقة.

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