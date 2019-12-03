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"التقنية والاتصالات" تكرم 62 متدربا في البرامج التخصصية

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 06:58 م بتوقيت مسقط

من التكريم (2)
من المعرض المصاحب (1)
من المعرض المصاحب (2)

 

مسقط - الرؤية

احتفلت وزارة التقنية والاتصالات، أمس، في مركز ساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية -التابع للوزارة- بتكريم 62 متدربا في 4 برامج تدريبية متخصصة في تقنية المعلومات للعام 2019؛ هي: الدفعة 11 من مركز ساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، والدفعة 17 من مركز ساس لمحاكاة الواقع، وبرنامج "ناجح" للباحثين عن عمل في مجال البنى الأساسية، وبرنامج "ناجح" للموظفين في مجال تطوير المواقع. ورعى حفل التكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي بالوزارة.

وألقى حسن فدا اللواتي مدير عام قطاع تنمية المجتمع الرقمي، كلمة؛ أكد خلالها أهمية الدور الذي تبذله الوزارة لدعم الشباب العماني، وتشجيعهم على الابتكار والإجادة في مختلف مجالات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وتحقيقا لهذا الهدف، أشار اللواتي إلى أنَّ الوزارة وقعت عددا من الشراكات الإستراتيجية مع مجموعة من الشركات العالمية لتقديم عدد من الخدمات؛ منها: خدمات التدريب التي تساعد الشباب العماني على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف مجالات تقنية المعلومات، وكذلك التقنيات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة مما يُمكنهم من مواكبة احتياجات سوق العمل، أو العمل على تأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستكون رافدا لصناعة تقنية المعلومات في السلطنة.

وأكد اللواتي أنَّ المهارات والخبرات التي اكتسبها الشباب من خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية سيكون له أثر كبير في توفير فرص وظيفية مناسبة لهم، أو تشجيع من يرغب منهم في مواصلة طريقه في عالم ريادة الأعمال عبر مركز ساس لريادة الأعمال، الذي سيقدِّم كل الدعم الذي سيحتاجونه في هذا المجال، كما ستمكن المهارات المكتسبة الموظفين من تطبيق ما تدربوا عليه في بيئات عملهم؛ الأمر الذي سيؤثر إيجابا على سير العمل في المؤسسات التي يعملون بها.

واشتمل الحفل على معرض مصاحب لعدد من المشاريع والأفكار التي أنجزها المتدربون خلال فترة البرامج التدريبية التي نظمتها مراكز ساس. وتمحورت أفكار المشاريع المعروضة حول آلية تسهيل الحياة اليومية عن طريق استخدام التقنية، وتنوعت مجالات الاستفادة منها بين المجالين الصحي والاجتماعي، إلى جانب تسهيل تخليص المعاملات بشكل سلس في المؤسسات المختلفة كوزارة التربية والتعليم.

ويستهدفُ برنامج التدريب التخصصي "ناجح" العمانيين المتخصصين في مجال تقنية المعلومات؛ من خلال توفير التدريب اللازم للحصول على الشهادات التخصصية والتدريب العملي؛ بهدف زيادة عدد الأفراد الحاصلين على الشهادات التخصصية، وزيادة عدد الخبراء في مجال تقنية المعلومات بمختلف مجالاتها.

ويعدُّ برنامج "ناجح" للباحثين عن عمل والموظفين جزءًا من التدريب العملي والإلحاق بالعمل على المشاريع، ويهدف لتوفير فرص عمل للعمانيين في مجال تقنية المعلومات؛ لاكتساب خبرة على مستوى عال في العمل بالتعاون مع شركات دولية في مجال تقنية المعلومات، كما يساعد المشروع على توفير المهارات والخبرات اللازمة لدعم صناعة تقنية المعلومات والاتصالات ومبادرات وزارة التقنية والاتصالات؛ بهدف تحقيق أهداف إستراتيجية عمان الرقمية والحكومة الإلكترونية في السلطنة.

ويوفر مركز ساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية ومركز ساس لمحاكاة الواقع عددا من البرامج التدريبية التي تستهدف صقل مهارات المتدربين وتوجيههم لتطوير تطبيقات جديدة ومطلوبة في سوق العمل، إلى جانب تعزيز خبراتهم وتشجيعهم على استكمال مشاريعهم الفردية التي قاموا بتطويرها خلال فترة التدريب، وبلغ إجمالي عدد التطبيقات التي نفذها المتدربون خلال التدريب الفني لهذا العام 22 تطبيقاً.

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