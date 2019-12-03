"ديم" تنجز ربط مشاريع المياه بمسقط والداخلية

مسقط - الرؤية

أنهتْ "ديم" أعمالَ ربط عددٍ من مشاريع المياه الجديدة في محافظتي مسقط والداخلية بمنظومة نقل المياه الرئيسية، خلال 24 ساعة فقط؛ حيث كان من المقرر أن تستغرق عمليات الربط 48 ساعة، لكن في ظل عمل الفرق الميدانية المسؤولة عن عملية الربط على مدار الساعة باستخدام أحدث التقنيات في عمليات القطع واللحام تمكنت الفرق من الانتهاء من عمليات الربط في زمن قياسي.

وقامت الفرق التابعة لـ"ديم" بربط عدد من المشاريع الإستراتيجية الجديدة بمنظومة نقل المياه الرئيسية؛ من خلال إضافة 4 مضخات جديدة في محطة ضخ بركاء الرئيسية، وتعزيز أنابيب نقل المياه بأنابيب نقل جديدة وربطها بالأنابيب الحالية، كما تمَّ إضافة مضخات جديدة في محطة ضخ بركاء الرئيسية لتعزيز الضخ لمحافظتي جنوب وشمال الباطنة، وكذلك تعزيز أنابيب نقل المياه بأنابيب نقل جديدة وربطها بالأنابيب الحالية.

كما قامت الفرق بأعمال الصيانة لأنبوب نقل المياه المغذي لوﻻية السيب ومحافظة الداخلية؛ من خلال تغيير المحابس القديمة بمحابس جديدة للتحكم بها عن بُعد عبر المركز الوطني للمراقبة والتحكم بالمياه في بوشر، إضافة إلى أعمال الصيانة لمحطتي ضخ المياه الرئيسية في كل من بركاء والخوض.

وتُسهم المشاريع الجديدة في زيادة كميات المياه التي سيجري ضخها إلى محافظتي مسقط والداخلية وجنوب وشمال الباطنة لمواكبة الطلب المتزايد في ظل ما تشهده السلطنة من توسع سكاني وعمراني كبير.

وقد أسهمت الإجراءات الاحترازية في التقليل من الآثار المترتبة على توقف ضخ المياه؛ حيث فعَّلت "ديم" عمل لجنة الطوارئ الرئيسية ولجان الطوارئ في الولايات، كما رفع المركز الوطني للمراقبة والتحكم مستويات المياه بجميع خزانات التجميع الرئيسية في المحافظتين وموازنة خزانات المياه بولاية السيب وتشغيل الضخ التبادلي بين محطات التحلية، إضافة لتفعيل حقول آبار الطوارئ في محافظة الداخلية، والتي سيجري الضخ منها مباشرة عبر الشبكات لخزانات التجميع.