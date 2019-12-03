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بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان

ندوة حول الاستدامة والشراكة الاجتماعية لدعم برامج هيئة الأعمال الخيرية في صور

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 06:56 م بتوقيت مسقط

ندوة حول الاستدامة والشراكة الاجتماعية لدعم برامج هيئة الأعمال الخيرية في صور

 

< اليوسف: "الغرفة" تتبنى جائزة لتعزيز التنافس بين شركات القطاع الخاص في المشاريع التنموية

 

 

صور - العمانية

نظَّمتْ الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية بمحافظة جنوب الشرقية، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، ندوة الاستدامة والشراكة الاجتماعية في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، برعاية المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والشركة العمانية الهندية للسماد. ورعَى فعاليات الندوة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، بحضور سعادة صقر بن سلطان الشكيلي والي صور.

وهدفتْ الندوة إلى تاكيد أهمية مفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الشركات، وكيفية سبل تطوير التعاون في هذا الجانب لدعم برامج الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.

وألقى علي بن إبراهيم الرئيسي الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية، كلمة؛ أوضح من خلالها أنَّ الندوة تعد باكورة العمل التعاوني الخيري مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف خدمة المجتمع.

من جانبه، أكد سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الندوة وما ينتج عنها من مشاريع تنموية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنَّ غرفة تجارة وصناعة عمان تبنت جائزة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للتعريف بجهود القطاع الخاص، وتعزيز التنافس ما بين شركات القطاع الخاص في هذا المجال؛ انطلاقا من التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وشهدتْ الندوة تقديم عرض مرئي عن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، واستعراض أوراق عمل حول أهمية المسؤولية الاجتماعية ومفهومها واستدامتها، وتناولت تحديات القطاع الخاص في توفير الدعم واستدامة دور المؤسسات في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تكريم المؤسسات والأفراد الداعمين للأعمال الخيرية خلال العام 2019م.

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