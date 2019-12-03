سوق مسقط يتراجع إلى 4057 نقطة وسط مبيعات كثيفة للعمانيين.. والتداولات ترتفع إلى 4 ملايين ريال

الرؤية- أحمد الجهوري

تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أمس إلى مستوى 4057 نقطة منخفضا 18 نقطة وبنسبة هبوط 0.450 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وسجلت قيمة التداول أمس 4 ملايين ريال مرتفعة بنسبة 32 في المئة، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.182 في المئة وبلغت ما يقارب 19.41 ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 38 ألف ريال وبنسبة 0.94 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 792 ألف ريال وبنسبة 19 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 754 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6431 نقطة منخفضا 17 نقطة وبنسبة تغير 0.26 في المئة، وتراجع قطاع الصناعة إلى 4556 نقطة منخفضا 13 نقطة وبنسبة 0.29 في المئة. ونزل قطاع الخدمات إلى 1955 نقطة فاقدا 0.34 نقطة وبنسبة تغير 0.02 في المئة. بينما ارتفع مؤشر السوق الشرعي إلى مستوى 557 نقطة مرتفعا نقطتين وبنسبة 0.41 في المئة.

وجرى التداول أمس على أسهم 38 شركة، ارتفعت منها 8 شركات وانخفضت 13 شركة، فيما استقرت أسعار 17 شركة. وتم التداول في 33 مليون سهم، بعدد صفقات 446 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 7 في المئة.

وحلّ سهم فولتامب للطاقة في مقدمة الشركات المنخفضة من حيث السهم وأغلق عند 0.162 ريال وبنسبة تغير 10 في المئة. وجاء سهم صناعة الكابلات العمانية في صدارة الشركات المرتفعة من حيث السهم بتداولات بقيمة 0.628 ألف ريال وبنسبة 9 في المئة، واعتلى بنك نزوى قائمة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 24 مليون سهم وبنسبة 70 في المئة، وتصدر بنك نزوى الأسهم المتداولة من حيث القيمة بسعر مليوني ريال وبنسبة 55 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 4 ملايين ريال وبنسبة 99 في المئة، فيما سجل شراء الخليجيين 15 ألف ريال وبنسبة 0.38 في المئة، وبلغ شراء العرب 18 ألف وبنسبة 0.45 في المئة فيما بلغ شراء الأجانب 4 ألف ريال وبنسبة 0.11 في المئة.

أمّا بالنسبة لحركة البيع، فقد بلغ بيع العمانيين 3 ملايين ريال وبنسبة 83 في المئة، وبلغ بيع الخليجين 744 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة، وبلغ بيع العرب 11 ألف وبنسبة 0.28 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 36 ألف ريال وبنسبة 0.90 في المئة.