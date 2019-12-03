الثلاثاء, 03 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"الشرعي" ينجو من هبوط جماعي للقطاعات

سوق مسقط يتراجع إلى 4057 نقطة وسط مبيعات كثيفة للعمانيين.. والتداولات ترتفع إلى 4 ملايين ريال

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

سوق مسقط يتراجع إلى 4057 نقطة وسط مبيعات كثيفة للعمانيين.. والتداولات ترتفع إلى 4 ملايين ريال

 

الرؤية- أحمد الجهوري

تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أمس إلى مستوى 4057 نقطة منخفضا 18 نقطة وبنسبة هبوط 0.450 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وسجلت قيمة التداول أمس 4 ملايين ريال مرتفعة بنسبة 32 في المئة، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.182 في المئة وبلغت ما يقارب 19.41 ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 38 ألف ريال وبنسبة 0.94 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 792 ألف ريال وبنسبة 19 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 754 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6431 نقطة منخفضا 17 نقطة وبنسبة تغير 0.26 في المئة، وتراجع قطاع الصناعة إلى 4556 نقطة منخفضا 13 نقطة وبنسبة 0.29 في المئة. ونزل قطاع الخدمات إلى 1955 نقطة فاقدا 0.34 نقطة وبنسبة تغير 0.02 في المئة. بينما ارتفع مؤشر السوق الشرعي إلى مستوى 557 نقطة مرتفعا نقطتين وبنسبة 0.41 في المئة.

وجرى التداول أمس على أسهم 38 شركة، ارتفعت منها 8 شركات وانخفضت 13 شركة، فيما استقرت أسعار 17 شركة. وتم التداول في 33 مليون سهم، بعدد صفقات 446 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 7 في المئة.

وحلّ سهم فولتامب للطاقة في مقدمة الشركات المنخفضة من حيث السهم وأغلق عند 0.162 ريال وبنسبة تغير 10 في المئة. وجاء سهم صناعة الكابلات العمانية في صدارة الشركات المرتفعة من حيث السهم بتداولات بقيمة 0.628 ألف ريال وبنسبة 9 في المئة، واعتلى بنك نزوى قائمة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 24 مليون سهم وبنسبة 70 في المئة، وتصدر بنك نزوى الأسهم المتداولة من حيث القيمة بسعر مليوني ريال وبنسبة 55 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 4 ملايين ريال وبنسبة 99 في المئة، فيما سجل شراء الخليجيين 15 ألف ريال وبنسبة 0.38 في المئة، وبلغ شراء العرب 18 ألف وبنسبة 0.45 في المئة فيما بلغ شراء الأجانب 4 ألف ريال وبنسبة 0.11 في المئة.

أمّا بالنسبة لحركة البيع، فقد بلغ بيع العمانيين 3 ملايين ريال وبنسبة 83 في المئة، وبلغ بيع الخليجين 744 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة، وبلغ بيع العرب 11 ألف وبنسبة 0.28 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 36 ألف ريال وبنسبة 0.90 في المئة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 يونيو 2017

سوق مسقط يتراجع إلى 5314 نقطة.. والتداولات ترتفع إلى 2.37 مليون ريال

المزيد

06 أكتوبر 2015

سوق مسقط يصعد 0.67% إلى مستوى 5841 نقطة.. والتداولات ترتفع قرب 4 ملايين ريال

المزيد

15 يناير 2017

سوق مسقط يتراجع إلى مستوى 5744 نقطة بضغط من مبيعات الأفراد.. وقيم التداول ترتفع قرب 2.9 مليون ريال

المزيد

02 يناير 2019

سوق مسقط يتراجع إلى 4302 نقطة.. والتداولات ترتفع 300%

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تصدير الأسماك العمانية ومنتجاتها إلى أسواق روسيا

الاقتصاد - محلي

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

طقس السلطنة.. هطول أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة

المحليات - أخبار

تطور الحالة الجوية في بحر العرب إلى منخفض مداري عميق

المحليات - أخبار

كومان: لا أخشى الإقالة.. وكافحنا من أجل الفوز

رياضة - محلي

منتخبنا يودع "خليجي 24" بعد الخسارة أمام السعودية

رياضة - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

تفاصيل إقالة كومان .. وحجم المكافآت المالية للاعبين

رياضة - محلي

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي تثير الجدل

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة