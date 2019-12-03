"نجاحي" من بنك مسقط تحتفي بخمس سنوات من التميز في دعم "الصغيرة والناشئة"

مسقط – الرؤية

قال سليمان بن حمد الحارثي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، إن البنك يولي قطاع المؤسسات الصغيرة أهمية كبرى ويحرص على المساهمة في تنمية وتطوير هذه المؤسسات ودعم رواد الأعمال العُمانيين الطموحين ليتمكنوا من تحقيق نجاحات في أعمالهم، مشيراً إلى أنَّ وحدة بيع التجزئة "نجاحي" تقوم بدور كبير في دعم قطاع المُؤسسات الصغيرة منذ انطلاقتها في العام 2014، وذلك من خلال التمويل والتسهيلات المصرفية التي تُقدمها لهذه المؤسسات حيث نفتخر بكل النتائج الإيجابية التي حققتها وحدة "نجاحي" والإقبال الكبير من جانب المؤسسات ورواد الأعمال على الاستفادة من هذه التسهيلات.

وقد وصل عدد المستفيدين من خدمات التمويل لأكثر من 2400 مشروع خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوزع هذه المشروعات بين مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية منها قطاع التجزئة والضيافة والصناعة والسياحة والتعدين والزراعة، موزعة على جميع محافظات السلطنة.

وأعرب الحارثي عن سعادته بالإنجازات التي حققتها وحدة "نجاحي" ومساهمتها في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والتعاون معها في تحقيق النمو والتقدم في أعمالها ومشاريعها المختلفة، مضيفا أنَّ بيئة الأعمال في السلطنة توفر فرصًا مشجعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويجدد بنك مسقط التزامه تجاه دعم رواد الأعمال الطموحين ليتمكنوا من النمو والتقدم وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

وأكد الحارثي أنَّ "نجاحي" من بنك مسقط تحظى بإقبال كبير من رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة للاستفادة من الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تُقدمها، وقد اتخذ بنك مسقط قرار إنشاء وحدة نجاحي استجابة لإحدى التحديات التي تمَّ رصدها في ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بعدم تمكن العديد من أصحاب المشروعات من تقديم ضمانات للحصول على تسهيلات تمويلية، فجاء تخصيص 4 منتجات مختلفة وهي القرض المرن، وتمويل نقاط البيع، وتمويل الفواتير، وتمويل العقود كمنتجات لا تتطلب تقديم ضمانات.

وعلى مدى 5 سنوات، قدمت وحدة نجاحي الدعم لأكثر من 2400 مشروع بقيمة إجمالية تزيد عن 104 ملايين ريال عُماني، وأقامت عدة فعاليات أبرزها السوق الرمضاني بالتعاون مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وجلسة نجاحي الشهرية وهي منصة لتبادل الأفكار والخبرات لرواد الأعمال، بالإضافة إلى المُشاركة في العديد من الفعاليات التي تقيمها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وغرفة تجارة وصناعة عُمان بمختلف فروعها.