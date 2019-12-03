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العرض مستمر حتى 19 ديسمبر

خصومات جذابة على خدمات "نيسان عمان"

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 06:37 م بتوقيت مسقط

خصومات جذابة على خدمات "نيسان عمان"

 

مسقط – الرؤية

 

تقدم "نيسان عمان"، من شركة سهيل بهوان للسيارات، عرضا ترويجيا بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، يسري على جميع مركبات نيسان التي تم شراؤها من سهيل بهوان للسيارات بتاريخ 31 أكتوبر 2016 أو ما قبله، لإجراء خدمة الصيانة لها في إحدى ورش سهيل بهوان للسيارات. ويسري العرض حتى 19 ديسمبر.

وكالتزام من نيسان عُمان بتقديم أفضل العروض دائما وكل ما يعود بالفائدة على الزبائن تقدم مزايا عديدة تشمل خصم من 40% إلى 60% على قطع الغيار (للأعمال الإضافية عدا خدمة الصيانة الدورية)، وخصم 20% على تكلفة الأيدي العاملة مقابل إجراء أي أعمال إضافية، وخصم من 20% إلى 25% على خدمة الصيانة الدورية 10,000 كلم، ومعالجة إيركوماتية واحدة مجاناً لتنقية الهواء عند إبرام عقد خدمة صيانة دورية أقلها أربع خدمات صيانة دورية. وكذلك خصم 20% على خدمة العناية بالمركبات، وعازل حراري للزجاج، وحماية طلاء الهيكل وسعر خاص 20 ريالا خاص بالمعالجة الإيركوماتية لتنقية الهواء، ومعالجة لتنظيف غرفة المحرك، ويشمل العرض إجراء سحب باختيار 10 زبائن والزبون الفائز في السحب سيكون مؤهلا للحصول على خدمة 10 آلاف مجانا في الزيارة القادمة.

 

 

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