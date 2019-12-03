مواطن يقود دراجته الهوائية بين مسقط والبريمي احتفالا بالعيد الوطني

مسقط- الرؤية

قام حمد بن خطام بن حمد الشكيلى برحلة فريدة بدراجته الهوائية مرتديا زيا مميزا يحمل علم عمان احتفالا بالعيد الوطنى الـ49 المجيد، وقد قطع مسافة 300 كلم من محافظة مسقط إلى محافظة البريمى، وذلك بتشجيع ودعم مادى ومعنوى من مجموعة شركات باقر سليمان جعفر.

وبدأت الرحلة صباح الأربعاء 27 أكتوبر واختتمت فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم التالى الموافق الخميس 28 أكتوبر.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التى يقوم الشكيلي بهذه المبادرة على دراجته الهوائية، حيث انطلقت الرحلة الأولى من محافظة مسقط نحو ولاية بهلا، قاطعا مسافة 180 كلم دون انقطاع.