بالصور.. الرئيس الإيراني يستقبل بن علوي في طهران

طهران- العمانية

استقبل فخامة الرئيس الإيراني حسن روحاني بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة الإيرانية طهران اليوم معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الذي يزور طهران حاليا .

وخلال المقابلة نقل معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى الرئيس الإيراني وتمنيات جلالته له بالصحة والعافية وإلى الشعب الإيراني بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل الرئيس الايراني معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وتمنياته الصادقة لجلالته بالصحة والعافية وللشعب العماني باطراد التقدم.

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات والأمور ذات الاهتمام المشترك واخر التطورات في المنطقة.