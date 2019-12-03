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"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 05:28 م بتوقيت مسقط

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

الدوحة - (موفد الرؤية) وليد الخفيف

كشفت مصادر مطلعة لـ«الروية» عن وجود نية لدى الاتحاد العماني لكرة القدم، لإقالة الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بالكامل؛ وذلك في أعقاب الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "خليجي 24" بقطر، إثر الخسارة من السعودية 1-3.

وأكَّدتْ المصادر أنَّ مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع عقب عودة البعثة إلى مسقط، لإصدار قرار الإقالة الجماعية، في محاولة لتهدئة الشارع الرياضي الذي شنَّ حملة انقادات واسعة على المنظومة الكروية بوجه عام والجهاز الفني والمدرب أروين كومان بوجه خاص.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الاتحاد بدأ مشاورات لاختيار خليفة لكومان، مستبعدا خيار المدرب الوطني نهائيا، كما سيكون منصب مساعد المدرب أجنبيا أيضا؛ وذلك بعد حملة الانتقادات التي طالت مهنا سعيد الذي احتفظ بمنصبه مع لوجوين ولوبيز كارو والهولندي بيم فيربيك.

وفي سياق متصل، علمت "الرؤية" أنَّ اتحاد الكرة منح لاعبيه مبلغ ألف ريال عماني، إضافة إلى 3 آلاف ريال من قبل وزارة الشؤون الرياضية، وحرص أحد مسؤولي الوازرة على تسليم المبلغ الذي وصل إلى 4 آلاف ريال، قبل مباراة السعودية؛ الأمر الذي يبدِّد رواية عدم حصول اللاعبين على مكافآت مالية خلال فترة الدور الأول.

وتحدد لائحة المكافآت المعمول بها في اتحاد الكرة مبلغ 200 ريال عماني على الفوز، غير أن اللاعبين استلموا مبلغ 1000 ريال عن مباراتي البحرين والكويت رغم التعادل في الأولى، قبل أن يصل مسؤول من وزارة الشؤون الرياضية بتوجيهات من معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية صباح يوم المباراة الثالثة، لتسليم اللاعبين المبلغ كاملا (وهو 4 آلاف ريال)، مع تأكيده أنَّ الدعم والمساندة ستتواصل على كافة الأوجه والمستويات بهدف الفوز والمضي قدما نحو المحافظة على اللقب.

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