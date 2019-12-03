بالفيديو.. وفاة صاحب أغنية "أنا بكره إسرائيل"

القاهرة - الوكالات

توفي الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم اليوم الثلاثاء عن سن ناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري.

وظهر عبد الرحيم مؤخرا في حفل غنائي بالسعودية جالسا على كرسي متحرك، مما أثار ردود فعل واسعة وجدلا حول حالته الصحية.

وأحيا حفلا غنائيا في منطقة البوليفارد ضمن "موسم الرياض"، الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية، وهو يجلس على كرسي متحرك، إذ لم يقدر على الصمود واقفا فترات طويلة، وخلفه تعزف الفرقة الموسيقية.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، على حسابه في موقع "تويتر" مقطع فيديو من الحفل يوثق المطرب المصري وهو يغني جالسا.

يذكر أن المطرب شعبان عبد الرحيم حقق شهرة كبيرة بعد غناءه لأغنية "أنا بكره إسرائيل"، والتي جعلته على قمة مطربي الأغنية الشعبية في مصر.

أغنية "أنا بكره إسرائيل"

انا بكره اسرائيل .. وبقولها لو اتسأل

انشاالله اموت قتيل .. او اخوش المعتقل

بحب حسني مبارك .. عشان عقله الكبير

لو خط اي خطوه .. بيحسبها بضمير

بكره اسرائيل وبكره الدمار .. بتعشق الخراب وبتكره العمار

بحب ياسر عرفات .. وغالي يا ناس عليا

وشعب مصر حزين .. الدمعه رايحه جايه

بكره اسرائيل .. وشمعون ويا شارون

وبحب عمرو موسى .. بكلامه الموزون

ايه ذنب الاطفال .. اللي يوماتي تموت

ناس ماسكين سلاح .. وناس ماسكين نبوت

وبكره اسرائيل .. واحنا كلنا

والكل زعلانين .. ده القدس تهمنا

الدره لما مات .. الريس كان حزين

وقالها في الجرايد .. مين يرضى الظلم مين

بكره اسرائيل .. واكره ايهود باراك

عشان دمك تقيل .. والناس كلها كرهاك

طول عمر مصر راسيه .. وبتستحمل كتير

ولكن لما تغضب اهي سحبت السفير

بكره اسرائيل .. واسأل دم الشهيد

واسأل اللي عبرو .. اكتوبر المجيد

وبكره اسرائيل .. عشان جنوب لبنان

والقدس والعراق .. وسوريا والجولان