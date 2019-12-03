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سعر نفط عمان يعاود الارتفاع

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 01:05 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يعاود الارتفاع

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الثلاثاء 62.11 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 35 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 61.76 دولار أمريكي.

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