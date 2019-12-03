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طقس السلطنة.. هطول أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 01:00 م بتوقيت مسقط

طقس السلطنة.. هطول أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تدفق السحب على محافظة مسندم قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة وفرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم سواحل السلطنة.

وسجلت رجات الحرارة  في محافظة مسقط 28/ 18 وفي مدينة صلالة 30 / 22 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 30 درجة في صلالة وأدناها 5 درجات في جبل شمس.

وتوقع خبراء أرصاد، هطول أمطار على مناطق جبال الحجر ومسندم وسواحل بحر عمان، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

إلى ذلك كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، قد أشارت إلى تطور وتعمق المنخفض المداري المتمركز جنوب غرب بحر العرب الى منخفض مداري عميق بسرعة رياح حول المركز بين (28-33)عقدة ويتحرك باتجاه الغرب/الشمال الغربي

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