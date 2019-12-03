بالصور.. تدهور شاحنة وسقوط معدة على طريق الجبل الأخضر

الداخلية - الرؤية
أشارت شرطة عمان السلطانية، إلى انحراف شاحنة من نوع قاطرة ومقطورة على طريق نيابة الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية وسقوط معدة كانت على متنها ويتم التعامل معها تمهيداً لنقلها وإعادة الحركة المرور.
الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 12:49 م بتوقيت مسقط
الداخلية - الرؤية
أشارت شرطة عمان السلطانية، إلى انحراف شاحنة من نوع قاطرة ومقطورة على طريق نيابة الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية وسقوط معدة كانت على متنها ويتم التعامل معها تمهيداً لنقلها وإعادة الحركة المرور.
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