مهرجان مسقط ينطلق 16 يناير.. وفعاليات متواصلة لنهاية 2020

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مسقط - العمانية

اطلع أعضاء المجلس البلدي لمحافظة مسقط على فعاليات ومناشط مهرجان مسقط لعام 2020 من خلال العرض المرئي الذي قدمه حسن بن علي البلوشي مدير إدارة الفعاليات ببلدية مسقط أمام المجلس في اجتماعه العاشر والأخير من السنة الثالثة للفترة الثانية.

وتضمّن العرض عددًا من المحاور المتعلقة بالفعاليات والمناشط المختلفة التي ستقام في مواقع المهرجان المختلفة إلى جانب الفعاليات المتخصصة والفعاليات الثقافية والرياضية المصاحبة للمهرجان. ووفقا لمقدم العرض فإنّ مهرجان مسقط المقرر إقامته في الفترة من 16 يناير إلى 15 فبراير سيكون بداية لفعاليات ومناشط أخرى تستمر إلى نهاية عام 2020م لتتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد.

كما تمّ في الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق المتضمن العديد من التوصيات أبرزها مخاطبة بلدية مسقط بالتنسيق مع لجان الشؤون البلدية بالولايات؛ للمشاركة والاطلاع على مختلف المشاريع ذات العلاقة بالجوانب الاستثمارية والتطوير الاقتصادي (التنموية والترفيهية) التي تعتزم بلدية مسقط تنفيذها في الولايات، بهدف الحصول على بعض الأفكار والمقترحات من قبل المجتمع المحلي على تلك المشاريع قبل تنفيذها، وأهمية عمل دراسات شاملة من جميع النواحي أثناء إقامة المشاريع الاستثمارية.