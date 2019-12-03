السلطنة وبلجيكا تؤكدان الحرص على تشجيع الشراكة الاقتصادية

مسقط - العمانية

عقدت أمس بديوان عام وزارة الخارجية الجولة السابعة للمشاورات السياسية بين السلطنة ومملكة بلجيكا برئاسة معالي السيّد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية عن الجانب العماني، ومعالي الأمين العام البلجيكي برونو فان دير بلويم.

وتناول الاجتماع علاقات الصداقة القائمة والتعاون البناء بين السلطنة ومملكة بلجيكا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وحرص البلدين على تعزيزها وتشجيع تنمية الشراكة الاقتصادية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك وحرصهما على دعم كافة الجهود الرامية إلى حلول سياسية توافقيّة لتلك القضايا عبر الحوار والتفاوض السلمي تحقيقا للأمن والسلام وبيئة يسودها التفاهم والوئام. حضر الاجتماع من الجانب العماني سعادة الشيخ يحيى بن عبد الله آل فنة العريمي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية وسعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الأمين العام وسعادة السفير الشيخ الدكتور بدر بن محمد الهنائي رئيس دائرة غرب أوروبا، ومن الجانب البلجيكي سعادة دومينيك مينور سفيرة مملكة بلجيكا غير المقيمة لدى السلطنة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.