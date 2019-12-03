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وفد بحريني يزور كلية الدفاع الوطني ومركز الأمن البحري

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

وفد بحريني يزور كلية الدفاع الوطني ومركز الأمن البحري

مسقط - الرؤية

قامَ وفدُ دورة الدفاع الوطني بمملكة البحرين -برئاسة اللواء الرُّكن بحري الدكتور عبدالله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني بمملكة البحرين الشقيقة- بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني، أمس، وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الكلية -بمعسكر بيت الفلج- اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني.

واستمع الوفد إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني، وما تحويه من مرافق وتجهيزات حديثة، كما اطَّلع الوفد البحريني على أقسام الكلية المختلفة، وما تحويه من قاعات متنوعة صُمِّمت وفق أحدث المواصفات، وزوِّدت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، وأنظمة الشبكات الإلكترونية متعددة الأغراض. حضر المناسبة العميد الركن محمد بن يعرب السيفي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني، والعميد الركن سليمان بن خالد الزكواني مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بكلية الدفاع الوطني.

كما قام الوفد بزيارة لمركز الأمن البحري؛ حيث كان في استقبالهم العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري. واستمع الوفد -خلال الزيارة- إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز؛ والمتمثلة في: إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية؛ ومن بينها: عمليات البحث والإنقاذ، والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

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