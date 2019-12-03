رئيس مجلس الدولة يستعرض مع وزير الأوقاف الباكستاني تعزيز التعاون المشترك

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي الدُّكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، أمس، معالي الدكتور نور الحق القادري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له؛ وذلك في إطار زيارته الحالية للسلطنة.

وفي بداية اللقاء، رحَّب معالي الدكتور رئيس المجلس بمعالي الضيف، مُنوِّها بتميز العلاقات العمانية الباكستانية، مُبرزًا حرص السلطنة على تطوير هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون، وتعزيزها في الجوانب كافة؛ بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وأكد معاليه أهمية مثل هذه الزيارات في توثيق العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين، وفتح مسارات جديدة للتعاون بينهما، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني للسلطنة في شهر مارس من العام الجاري.

من جانبه، أعرب معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الباكستاني عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة السلطنة، مُعبِّرا عن تطلعه إلى مزيدٍ من التطور والازدهار والنماء في علاقات البلدين الصديقين؛ بما يُسهم في تحقيق مصالحهما في كافة المجالات، وأشاد معاليه بالسياسة الخارجية الحكيمة التي تنتهجها السلطنة، استنادًا للرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وبجهود السلطنة البارزة في مجال حماية الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج ودعم السلام العالمي، مؤكدا الدور الريادي الذي لعبته السلطنة في تعزيز قيم الحوار والتسامح والاعتدال بين الأديان والثقافات.

حضر المقابلة المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، والمكرم الدكتور إسماعيل بن صالح بن حمدان الأغبري، والمكرم الشيخ محمد بن عبدالله بن علي الخليلي، كما حضره الوفد المرافق لمعالي الضيف.