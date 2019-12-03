العوفي يتسلم دعوة لحضور المعرض الزراعي القطري



مسقط - الرؤية

تسلَّم مَعَالي الدُّكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، رسالةً خطية من سعادة عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بدولة قطر؛ تضمَّنت دعوة لحضور المعرض الزراعي القطري الدولي الثامن، والمعرض البيئي القطري الدولي الثاني؛ وذلك خلال الفترة 17-21 مارس للعام 2020م بمدينة الدوحة.

وقامَ بتسليم الرسالة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة؛ وذلك خلال استقبال معاليه له في مكتبه صباح أمس.. حضر المقابلة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.